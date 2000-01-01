16.03 07:24 MIGnews.com

Тяжелый кризис в отношениях между Нетаниягу и Кахлоном

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает о жестком кризисе в отношениях между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром финансов Моше Кахлоном.Кризис порожден очередным зигзагом Нетаниягу в связи с реформой Израильской Телерадиовещательной Корпорации (IBA).Нетаниягу вечером 15 марта призвал отложить начало вещания новой корпорации (“Кан”) и восстановить вещание старой (IBA). Нетаниягу сделал это заявление на собрании членов коалиции. Он призвал отложить начало вещания “Кан” на шесть месяцев. Члены фракции Кулану возмутились и покинули помещение в знак протеста.Нетаниягу заявил, что он несет ответственность за решение о создании “Кан”, “и это было ошибочное решение”.Работники министерства финансов заявили: “Нетаниягу продолжает играть на эмоциях работников IBA. Он, по всей видимости забыл, что во время предвыборной кампании обзывал их хамасниками и протолкнул закон, ограничивающий их абсорбцию в “Кан”.Ранее Кахлон заявлял, что “Кан” начнет вещать, как запланировано: “Последняя отсрочка стоила бюджету 250 миллионов. Я не потерплю больше никаких отговорок”.