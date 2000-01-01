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Итоги выборов в Нидерландах: `популизм остановлен` 16.03 07:05   MIGnews.com

Итоги выборов в Нидерландах: "популизм остановлен"

Международная пресса празднует “победу” партии премьер-министра Нидерландов Марка Рютте - Народной Партии Демократии и Cвободы и “поражение” Гирта Вилдерса и его Партии Свободы. Аналитики с облегчением сообщают о том, что “волна крайне-правого популизма в Европе остановлена”.

При этом на второй план отходят факты. На выборах 2012 года за партию Рютте проголосовал 26,4% избирателей, и он получил 41 мандат в парламенте, за партию Вилдерса - 10,1%, и он получил 15 мандатов. На выборах этого года за Рютте проголосовал 21,2% избирателей, и он получит 33 мандата - на 8 меньше, а за Вилдерса 13,1%, и он получит 20 мандатов - на 5 больше.

Вилдерс заявил, что его партия “стала более влиятельной, чем когда бы то ни было”: “Это не те 30 мандатов, на которые я рассчитывал. Но я - среди победителей”.

Вилдерс уже поздравил Рютте с победой - его партия, VVD набрала наибольшее количество голосов. Партия Вилдерса, PVV - на втором месте. Прогрессивистская партия D66 получит 19 мандатов, и христианские демократы CDA - также 19 мандатов.

“Большой победой” называют результаты, показанные зелеными-левыми - партией, образованной 25 лет назад путем слияния коммунистов, пацифистов, евангелистов и разного рода радикальных группировок. Они получили 16 мест в парламенте (на прошлых выборах - 4).

Лейбористы - основной партнер Рютте в нынешней правящей коалиции, и хребет послевоенной политической системы в Голландии понесли сокрушительное поражение. Они получат 9 мест в парламенте - вместо 38 , которые у них были до выборов.

Рютте может сформировать коалицию с D66 и CDA - но это дает ему лишь 69 мест в парламенте (нужно -76). Весьма вероятно, что ему придется обратится к зеленым - чья агенда радикально отличается от собственной “консервативной” политики Рютте.

Сам Рютте заявил: “Мы говорим Нидерландам - мы будем держаться нашего курса, и мы будем сохранять стабильность, безопасность и процветание в нашей стране, мы пройдем через это. Многие европейские коллеги звонили мне этим вечером: это был вечер в который, после Brexit и Трампа , Нидерланды сказали “стоп” неправильному виду популизма”.
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