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YouTube 17.03 07:14   MIGnews.com

Никки Хейли: ООН слишком дорого обходится США

Постоянный председатель США при ООН Никки Хейли завила, что всемирная организация тратить слишком много средств и обходится Штатам слишком дорого, чем другим странам.

Комментируя проект бюджета на 2018 год, в котором предусмотрено сокращение финансирования ООН, дипломат отметила:

"Во многих областях ООН тратит больше денег, чем должна, и это во многом накладывает значительно большее бремя на Штаты, чем на другие государства".
Кроме этого, Никки Хейли сообщила, что уже начала работу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и членами Совета Безопасности по реформированию миротворческой деятельности орагнизации и ее управленческой структуры.

Она пояснила, что данное обещание дала администрация 45-го президента США. По ее словам, достижение этой цели "вернет доверие" к Организации Объединенных Наций.

Также постпред сообщила, что будет работать вместе с конгрессменами над проектом бюджета. Новый план будет способствовать продвижению интересов США в ООН.
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