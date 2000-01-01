16.03 21:32 MIGnews.com

В ООН отреагировали на идею сокращения финансирования

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Сокращение финансирования ООН может подорвать усилия по проведению реформы всемирной организации. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в четверг, 16 марта.Комментируя проект бюджета США на 2018 году, он заявил: "Генеральный секретарь привержен реформе ООН".Дюжаррик добавил, что резкое сокращение финансирования ООН может вынудить ее руководство на принятие специальных мер, подрывающих значение эффективности долгосрочных реформ.Представитель генсека ООН подчеркнул, что Антонио Гутерреш "готов обсуждать с США и всеми странами-членами организации наилучшие пути выведения оправданных трат ООН на общие цели".