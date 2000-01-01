Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












16.03 21:32   MIGnews.com

В ООН отреагировали на идею сокращения финансирования

Сокращение финансирования ООН может подорвать усилия по проведению реформы всемирной организации. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в четверг, 16 марта.

Комментируя проект бюджета США на 2018 году, он заявил: "Генеральный секретарь привержен реформе ООН".

Дюжаррик добавил, что резкое сокращение финансирования ООН может вынудить ее руководство на принятие специальных мер, подрывающих значение эффективности долгосрочных реформ.

Представитель генсека ООН подчеркнул, что Антонио Гутерреш "готов обсуждать с США и всеми странами-членами организации наилучшие пути выведения оправданных трат ООН на общие цели".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:57
Штаты рассекретили видео испытаний ядерного оружия  
20:33
Аббас: Трамп вселяет надежду на мир
20:12
"Йешива Эли – жертва праймериз в партии Еврейский дом"
19:27
Disney не вырежет гей-сцену из "Красавицы и чудовища"
19:19
Пекин заменит все 67 000 такси на электромобили
18:55
Ирак: часть западного Мосула освобождена от ISIS
18:21
Саудовская Аравия и Китай подписали соглашения на $65 млрд
17:58
Биби приедет с самой большой бизнес-делегацией в Китай
17:46
Извержение вулкана на Сицилии: пострадали десять человек
17:19
К 2050 году число христиан в мире возрастет на миллиард
17:01
Экс-жена Трампа напишет мемуары о "воспитании Трампа"
16:54
Франция: перестрелку устроил 17-летний школьник
16:38
ХАМАС призвал Иорданию не выдавать террористку из Сбарро
16:35
Нетаниягу отправится в Китай на следующей неделе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus