16.03 20:57 MIGnews.com

Штаты рассекретили видео испытаний ядерного оружия

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В Соединенных Штатах Америки рассекретили 750 фильмов об испытаниях ядерного оружия. На кадрах запечатлены испытания в период с 1945 по 1962 годы. В своем стремлении к военному превосходству во времена Холодной войны США 210 ядерных испытаний и взорвали более 1000 ядерных вооружений.Часть из них была взорвана на земле, и часть в океанских атоллах.Об этом пишет Business Insider. Издание сообщает, что десятки оцифрованных видеозаписей были опубликованы в Youtube.Данную инициативу проявили сотрудники Ливерманской национальной лабаратории имени Эрнеста Лоуренса при Министерстве энергетики США во главе с физиком Грегом Спринггсом.Работники лаборатории восстановили некоторые пленки атмосферных ядерных испытаний, проведенных американцами. Специалисты подчеркнули, что записи пришлось оцифровать как можно скорее, поскольку материалы могли быть утрачены."Мы знаем, что эти фильмы находятся на грани разложения, поэтому хотели успеть до того, как они станут бесполезными", — отметил физик.