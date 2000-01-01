16.03 20:12 MIGnews.com

"Йешива Эли – жертва праймериз в партии Еврейский дом"

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Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что он высоко ценит вклад предармейской йешивы и йешиват-эсдер поселка Эли, и у него нет сомнений в том, что они должны продолжать свою работу по подготовке будущих военнослужащих ЦАХАЛа. Глава оборонного ведомства отметил, что не желает причинить им какой бы то ни было ущерб."Именно потому, что я искренне желаю продолжения их успешной работы, я считаю недопустимым, чтобы во главе йешивы в Эли оставался раввин Игаль Левинштейн. Происходящее сейчас есть ничто иное, как принесение йешивы в жертву праймериз в партии "Еврейский дом". И все это ради одного-единственного раввина, который уже дважды брал свои слова обратно, оскорбив целые группы населения, а на сей раз грубо и бесцеремонно оскорбившего женщин-военнослужащих ЦАХАЛа, да и всех женщин Израиля.Печально, что вместо того, чтобы поддержать мое справедливое требование об уходе раввина Левинштейна в отставку, Нафтали Беннет бросился защищать его из эгоистических политических интересов. Сейчас как никогда нам всем следует сплотиться и продемонстрировать свое единство", - подчеркнул Авигдор Либерман.