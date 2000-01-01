16.03 19:59 MIGnews.com

Трамп: сократить расходы ООН – увеличить военные США

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Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 марта, обнародовал первый проект по бюджету на 2018 год. Американский лидер значительно увеличил расходы на оборону страны, а также сокращение финансирования внутренних программ, на которые ориентировались консерваторы.Бюджетный план Трампа составляет 1,15 триллионов долларов, и охватывает только дискреционное финансирование, оставляя такие программы обеспечения, как социальное обеспечение. Согласно плану, президент планирует на 10% повысить военные расходы США, и выделить около $54 млн.Если данное предложение одобрит Конгресс, то это станет крупнейшим увеличением расходов на оборону США со времен правления Рейгана в 1981 году.Бюджетный план, составляющий 1,15 трлн. Долл. США, охватывает только дискреционное финансирование, оставляя такие программы обеспечения, как социальное обеспечение, для будущих документов, которые будут выпущены позднее этой весной.Кроме того, согласно плану, Штаты увеличат расходы на строительство пограничной стены с $1,4 млрд. до $4 млрд. Согласно плану, на сооружение стены будет выделено $2,6 млрд. уже этой осенью.Также финансирование Госдепартамента США в будущем году сократится на 28%. Бюджет Агентства охраны окружающей среды уменьшится на 31%.Помимо этого, Трамп намерен сократить и финансирование Организации Объединенных Наций. В настоящее время ООН получает около $10 млрд. в год от США. Организация ощутит значительное сокращение финансирования в будущем году.Кроме этого финансирование Всемирного банка будет сокращено примерно на $650 млн. в течение следующих трех лет.