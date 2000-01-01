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Госдеп: США не отменят санкции в отношении РФ из-за Крыма | Фото: Thinkstock17.03 06:34   MIGnews.com

Госдеп: США не отменят санкции в отношении РФ из-за Крыма

Действующий официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что санкции США против России в связи с присоединением Крыма будут оставаться, пока Россия сохраняет контроль над полуостровом.

В заявлении по случаю третьей годовщины проведения референдума о воссоединении Крыма с Россией Тонер повторил позицию Вашингтона, который считает полуостров "частью Украины".

"Россия провела нелегитимный референдум, в ходе которого жители Крыма вынуждены были голосовать, в то время как иностранные вооруженные силы "оккупировали" их земли", – говорится в заявлении.

Тонер подчеркнул приверженность США территориальной целостности Украины. Состоявшийся 16 марта 2014 года референдум в Крыму он назвал "незаконным", а волеизъявление крымчан – несвободным.

"Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в действии до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", – говорится в сообщении.
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