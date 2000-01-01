Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












kremlin.ru 17.03 05:33   MIGnews.com

"Как курица лапой": Путин пошутил про свой почерк

Президент России Владимир Путин во время выступлений участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей не смог прочитать, что написал в блокноте.

Во время доклада одного из бизнесменов, Путин делал пометки в блокноте, а потом во время дискуссии не смог их прочитать.

Президент России рассказал, что иногда не мог разобрать слова, которые были написаны собственной рукой, передает Polit.info.

"Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать", - пошутил Путин.

При этом он отметил, что в школьные года писал также, "а потом не мог прочитать написанное".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:34
Госдеп: США не отменят санкции в отношении РФ из-за Крыма
04:22
Филипп Киркоров заказал "ABBA" на свой юбилей
02:34
Кристина Орбакайте сменила имидж
01:24
Ученые: алкоголь полезен
23:28
Треть европейцев считают Крым частью России
22:19
Чем отличается секс молодежи от взрослого поколения
21:32
В ООН отреагировали на идею сокращения финансирования
20:57
Штаты рассекретили видео испытаний ядерного оружия  
20:33
Аббас: Трамп вселяет надежду на мир
20:12
"Йешива Эли – жертва праймериз в партии Еврейский дом"
19:27
Disney не вырежет гей-сцену из "Красавицы и чудовища"
19:19
Пекин заменит все 67 000 такси на электромобили
18:55
Ирак: часть западного Мосула освобождена от ISIS
18:21
Саудовская Аравия и Китай подписали соглашения на $65 млрд
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus