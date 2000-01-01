17.03 05:33 MIGnews.com
"Как курица лапой": Путин пошутил про свой почерк
Президент России Владимир Путин во время выступлений участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей не смог прочитать, что написал в блокноте.
Во время доклада одного из бизнесменов, Путин делал пометки в блокноте, а потом во время дискуссии не смог их прочитать.
Президент России рассказал, что иногда не мог разобрать слова, которые были написаны собственной рукой, передает Polit.info
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"Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать", - пошутил Путин.
При этом он отметил, что в школьные года писал также, "а потом не мог прочитать написанное".
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