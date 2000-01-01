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YouTube 16.03 18:35   MIGnews.com

Либерман ответил на критику Беннета

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ответил на критику членов партии "Бейт ха-Иегуди" в связи с его призывом к раввину Игалю Левенштейну. Ранее министр обороны призвал раввина покинуть пост главы ешивы предармейской подготовки "Бней-Давид" в городе Эли.

Либерман отметил, что защищая раввина, Беннет выступает против интересов довоенной школы.

На своей странице в Facebook министр обороны написал:

"Как человек, который понимает важность военных подготовительных школ и системы "хесдер", я не сомневаюсь, что они будут продолжать функционировать и готовить следующие поколения солдат ЦАХАЛа. Последнее, чего я хочу - причинить им вред".

При этом министр обороны подчеркнул, что "те, кто действительно хочет увидеть дальнейшие успехи от ешив и предармейских школ, должны понимать, что это не совместимо с продолжением службы раввина Левенштейна".

Также Либерман выразил сожаление, что министр образования не поддержал его.

"Мне очень жаль, что Беннет, вместо того, чтобы присоединиться ко мне в этом требовании, предпочел встать на защиту раввина Левенштейна из-за узких политических соображений. Пришло время объединиться и спасти израильский народ", - резюмировал министр обороны.
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