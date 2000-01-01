16.03 16:35 MIGnews.com

Нетаниягу отправится в Китай на следующей неделе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправится в Китай с официальным визитом в воскресенье, 19 марта.Главу израильского правительства пригласил президент КНР Си Цзиньпина. Поездка пройдет в свете празднования 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.В честь юбилея пройдет официальный обед. Кроме председателя КНР Нетаниягу также встретится со своим китайским коллегой Ли Кэцяном.