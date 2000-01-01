16.03 16:11 MIGnews.com

Беннет осудил Биби за равнодушие к комментариям Либермана

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Министр образования Нафтали Беннет обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том ,что он намеренно избегает последних комментариев министра обороны Авигдора Либермана. Ранее Либерман призвал раввина Игаля Левинштейна уйти в отставку после того, как раввин сделал пренебрежительные замечания о женщинах военнослужащих в ЦАХАЛе.Беннет заявил, что Нетаниягу "забыл позаботиться об одном из самых славных учреждений страны, чей вклад служит всему Израилю", ссылаясь на угрозу Либермана. Министр обороны пригрозил, что воспользуется полномочиями для аннулирования признания министерством обороны возглавляемой раввином йешивы "Эли" в качестве предармейской, если Левинштейн не удовлетворит требование.В то же время Беннет не отрицает, что комментарии Ливенштейна о женщинах и геях чрезвычайно серъезны и что он категорически не согласен с ними. Министр образования уточнил, что "нет места молчанию или сдержанности в вопросе закрытия йешивы "Эли"". Он подчеркнул, что Нетаниягу должен немедленно вмешаться, чтобы предотвратить это.