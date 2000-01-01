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flickr/Prime Minister of Israel 16.03 15:18   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы находимся в процессе переговоров с Белым домом

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаниягу выступил в заявлением на заседании правительства в четверг, 16 марта.

Открывая сегодня заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

"Во второй половине дня я снова встречусь с посланником президента Трампа Джейсоном Гринблаттом. Мы находимся в процессе переговоров с Белым домом. Наше намерение – прийти к согласованной политике по вопросу строительства поселений, отражающей, разумеется, нашу позицию, а не только американскую. Это, несомненно, принесёт пользу народу Израиля, учитывая то, что эти процессы в течение многих лет не велись. Жителям Амоны повторяю вновь: я дал вам обязательство основать новый посёлок, и я его выполню.

В воскресенье я вместе с пятью министрами вылетаю в Китай по приглашению президента КНР. Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Израилем. Я встречусь с президентом и премьер-министром Китая, а министры - со своими китайскими коллегами. Я планирую встретиться с главами крупнейших корпораций в Китае, а сегодня крупнейшие китайские корпорации зачастую уже являются крупнейшими мировыми корпорациями, или быстро становятся таковыми. Мы продолжим переговоры по соглашению о зоне свободной торговли между нашими странами и проведём третью израильско-китайскую конференцию по инновациям. Мы продолжаем открывать новые рынки для экономики Израиля. Я рассчитываю на сотрудничество всех министров в этом вопросе, и они оправдывают мои ожидания.

Израиль находится на этапе государственного расцвета. Не все проблемы решены. Многие государства не согласны с нами по определенным вопросам. Но мы проводим многочисленные встречи с лидерами государств, в том числе с лидерами мировых держав. Каждый день сюда приезжают гости. Вчера я встречался с председателем Президиума Боснии и Герцеговины и министром иностранных дел Италии. Это был типичный день. Министры также проводят встречи как здесь, так и за границей. Это показатель того, что Израиль становится мировой информационной державой, мировой технологической державой и важным игроком на международной арене".
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