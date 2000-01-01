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`Дело 630`: министр Хаим Кац даст показания 16.03 15:03   MIGnews.com

"Дело 630": министр Хаим Кац даст показания

Второй канал израильского ТВ сообщает, что по делу о коррупции в государственном концерне Israe Aerospace Industries (дело “630”) даст показания полиции министр социального обеспечения Хаим Кац.

Кац не проходит в качестве подозреваемого по делу. Тем не менее, полиция считает, что может получит полезную для расследования информацию от человека, 22 года работавшего в качестве главы профсоюзного комитета предприятия.

Ранее израильские СМИ сообщили, что одним из центральных подозреваемых по делу является член профсоюзного комитета IAI. Этот человек якобы был “правой рукой” Каца.
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