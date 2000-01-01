"Дело 630": министр Хаим Кац даст показания

Второй канал израильского ТВ сообщает, что по делу о коррупции в государственном концерне Israe Aerospace Industries (дело “630”) даст показания полиции министр социального обеспечения Хаим Кац.
Кац не проходит в качестве подозреваемого по делу. Тем не менее, полиция считает, что может получит полезную для расследования информацию от человека, 22 года работавшего в качестве главы профсоюзного комитета предприятия.
Ранее израильские СМИ сообщили, что одним из центральных подозреваемых по делу является член профсоюзного комитета IAI. Этот человек якобы был “правой рукой” Каца.