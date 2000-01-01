16.03 13:41 MIGnews.com

Нетаниягу намерен выполнить свое обещание жителям Амоны

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на второй встрече со специальным посланником президента Дональда Трампа.На заседании кабинета Нетаниягу было отмечено, что Израиль находится в процессе диалога с Белым домом и намерен достичь соглашения о политике в области строительства поселений.Биньямин Нетаниягу также упомянул жителей Амоны, заявив, что выполнит свое обязательство построить им новое поселение.Ранее на пятичасовой встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и специального посланника президента США на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта обе стороны подтвердили совместную приверженность Израиля и США достижению "истинного и устойчивого мира между Израилем и палестинцами, который укрепит безопасность и стабильность Еврейского государства в регионе". Также сообщается, что Нетаниягу и Гринблатт обменялись идеями по вопросу о возобновлении мирного процесса между конфликтующими сторонами.