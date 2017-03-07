Саудовская Аравия предложила Трампу своих солдат

В Вашингтоне прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и вице-наследным принцем Саудовской Аравии, министром обороны королевства Мухаммедом бин Салманом.
Мухаммед бин Салман встретился с Трампом в Овальном Кабинете, и затем - во время совместного ланча. Прессе было позволено сделать несколько фотографий, но два лидера не сделали никаких заявлений.
Принц Файзаль бин Фархан ас-Сауд, советник наследного принца, заявил в интервью Fox News , что двое “очень хорошо сошлись на личном уровне и обсудили много важных проблем”. Он добавил: “Я думаю, что принц Мухаммед очень хочет, чтобы в результате этого визита удалось добиться того, чтобы мы двигались в 21-е столетие вместе, очень позитивным и взаимовыгодным курсом”.
На вопрос о том, как Сауды восприняли замечание Трампа о том, что у стран Залива “нет ничего, кроме денег” принц Файзаль ответил: “Саудовская Аравия всегда стремилась играть роль в регионе - в партнерстве с Соединенными Штатами. Я думаю, что мы более чем готовы к сотрудничеству с Соединенными Штатами в противостоянии ISIS в Сирии, в Ираке и по всему региону - и не только финансово. Саудовское правительство предлагало администрации Обамы послать свои войска в Сирию для войны против ISIS. Это не было встречено с энтузиазмом администрацией Обамы. Я думаю, что это предложение остается в силе. И я уверен в том, что саудовское правительство более чем готово поддержать усилия США по уничтожению ISIS, и как я уже сказал - не только финансово, но действительно послать в Сирию наших солдат, наших людей”.
Принц Файзаль сообщил, что Саудовская Аравия “верит на слово” президенту Трампу, когда он говорит, что объявленный им временный запрет на въезд граждан шести мусульманских государств не является мерой, направленной против мусульман: “Принц Мухаммед затронул эту проблему в дискуссиях с президентом. И президент Трамп вновь подчеркнул тот факт, что эта мера не направлена против мусульман, в качестве представителей религии, но лишь создает новые процедуры отбора, с тем, чтобы стандарты безопасности при въезде в США были соблюдены”.
Принц Файзаль подчеркнул, что в самой Саудовской Аравии существуют “строжайшие стандарты отбора” тех, кому позволено въезжать в страну, и потому она относится к деятельности Трампа в этом направлении “с пониманием”.
Белый Дом опубликовал распечатку разговора Трампа с принцем Мухаммедом, в которой сообщается о том, что две страны обсудили “инвестиционные перспективы: ”Две страны подчеркнули, что расширение экономического сотрудничества может косвенно создать до миллиона рабочих мест в Америке в течение следующих четырех лет - также, как и новые рабочие места в Саудовской Аравии”.
Стороны обсудили новую совместную экономическую программу, которая реализует “уникальные инициативы” в энергетике, инфраструктуре, технологии и других сферах. Речь идет о 200 миллиардах долларов “прямых и косвенных инвестиций” в период до 2021 года.
Это кажущееся, на первый взгляд парадоксальным сближение между Трампом и саудовской тиранией на деле вполне соответствует его взглядам на мир. Трамп, в отличие от либералов и Обамы, не верит в то, что внешних врагов или террористов следует в чем-то убеждать посредством проектов долгосрочного национального строительства, которые осуществляются в их собственных интересах.
Трамп работает исходя из предположения о том, что следует заниматься (исключительно) экзистенциальными угрозами - с той же регулярностью, с которой вы лужайку перед вашим домом. И если вы ее не косите, она зарастает сорняками, становится отвратительной и неуправляемой. Вам нечего жаловаться на то, что трава всегда вырастает снова - также как на то, что Иран лжет или поддерживает терроризм. Для Трампа, врагов всегда много, и им необходимо противостоять, друзей мало, и их следует ценить. Во внешней политике следует следовать принципам Софокла, а не Сократа - бей врагов, помогай друзьям. Подробнее об этом можно прочитать в материале "К вопросу о сути трампизма".