КНДР: "Инцидент" в Малайзии - происки США и Южной Кореи
Недавний "инцидент", который произошел в Малайзии, - это политическая схема Соединенных Штатов и Южной Кореи, которая принесет выгоду только вражеским странам, как заявил в четверг, 16 марта, северокорейский дипломат из китайской столицы.
"Недавний инцидент, произошедший в Малайзии, явно был политикой США и Южной Кореи, направленной на то, чтобы повредить репутации КНДР и свергнуть северокорейский режим", - заявил на пресс-конференции дипломат Пак Мён Хо, используя официальное название страны, Республика Корея.
"Единственными сторонами, которые выиграют от этого инцидента, являются вражеские страны", - подчеркнул он.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Северную Корею отказаться от своих ядерных и баллистических ракетных программ, заявив, что изолированной нации "нечего бояться" со стороны Соединенных Штатов. Тиллерсон сделал это заявление после встречи со своим японским коллегой в четверг, 16 марта, в Токио, где они обсудили возможные новые подходы к решению проблемы изолированной нации.