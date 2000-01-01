16.03 13:21 MIGnews.com

КНДР: "Инцидент" в Малайзии - происки США и Южной Кореи

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Недавний "инцидент", который произошел в Малайзии, - это политическая схема Соединенных Штатов и Южной Кореи, которая принесет выгоду только вражеским странам, как заявил в четверг, 16 марта, северокорейский дипломат из китайской столицы."Недавний инцидент, произошедший в Малайзии, явно был политикой США и Южной Кореи, направленной на то, чтобы повредить репутации КНДР и свергнуть северокорейский режим", - заявил на пресс-конференции дипломат Пак Мён Хо, используя официальное название страны, Республика Корея."Единственными сторонами, которые выиграют от этого инцидента, являются вражеские страны", - подчеркнул он.Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Северную Корею отказаться от своих ядерных и баллистических ракетных программ, заявив, что изолированной нации "нечего бояться" со стороны Соединенных Штатов. Тиллерсон сделал это заявление после встречи со своим японским коллегой в четверг, 16 марта, в Токио, где они обсудили возможные новые подходы к решению проблемы изолированной нации.