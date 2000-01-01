16.03 13:56 MIGnews.com

Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов

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Марин Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента ФранцииКандидат в президенты Франции Франсуа Фийон сдаваться не собирается. Несмотря на официальные обвинения, он не внес корректировки в свой график. Его соперница Марин Ле Пен, тем временем, заявляет, что уже чувствует запах победы."Что не убивает, то делает нас сильнее". Франсуа Фийон сдаваться не собирается. На предвыборном митинге он много шутит, благодарит своих избирателей за поддержку и призывает не сдаваться под натиском нападок."Я патриот, который работает изо всех сил. Я как те пуганые воробьи, которые учатся жизни на своем опыте. Я делал ошибки, а у кого их не было? Кроме того, совсем необязательно, что те, кто не ошибается вообще — самые справедливые и правильные. Президентом невозможно стать без преследований, нападок и атак со стороны оппонентов. Де Голль, Помпиду, Жискар, Миттеран, Ширак, Саркози — все они были целями для критики. Но я вам говорю — то, что не убивает вас, делает вас сильнее", — говорит Фийон.Фийон не стал вносить корректировки в свое предвыборное ралли. В зале его встречали сотни сторонников. За пределами – противники, которые призывали его снять свою кандидатуру. Но не тут-то было. От оправданий он переходит к нападению. И обвиняет своего, пожалуй, главного соперника — Макрона — за пустой флирт с избирателями при отсутствии качественной программы."Я невиновен. Я не приду третьим. А выйду во второй тур. Главная цель преследования — сделать так, чтобы у правоцентристов не оказалось кандидата и чтобы все дебаты свелись к спору между левыми и госпожой Ле Пен. Я же решил сопротивляться. И, добавлю, что Макрон пытается соблазнить всех. В его программе нет никаких структурных реформ", — утверждает Фийон.Бьет по больному. За слабую программу и долгую подготовку к ее публикации над Макроном подшучивают уже давно. Но шутки – шутками. Теперь не до них. Макрон стал фигурантом дела – и так же по обвинению в казнокрадстве. И уже вряд ли он сможет первым бросить камень в своих оппонентов.Ранее же бывший министр экономики стремительно набирал баллы на проблемах Ле Пен и Фийона. Он призывал к справедливому расследованию, мол, ну, и пусть, что кандидаты – перед судом все равны.Теперь прокуратура изучает его "Мальчишник в Вегасе". Или поездку в "город грехов" на Международную выставку электроники. В статусе министра экономики. Пресса утверждает, что выезд Макрона стоил бюджету 400 тысяч евро. Получается, что за одну только командировку он прокатал половину того, что Пенелопа Фийон, если верить обвинению, незаконно заработала за 10 лет.И, к тому же, СМИ утверждают, что ведомство поручило организацию визита некой компании без обязательного в таких случаях тендера. В воздухе сразу же повисло слово "откат". "Я попрошу проверить все факты. Но мой отдел, когда я был министром, всегда уважал правила тендеров и государственных закупок", — говорит Макрон.Уточнить в своем офисе. Это пока все комментарии Макрона. На крупных митингах его не видно. Последнее появление перед публикой – церемония памяти жертв теракта в Тулузе.Тем временем, собирает большие площадки Марин Ле Пен. "Победа близко, и я уже чувствую ее запах", — сказала Ле Пен своим сторонникам, и с присущим ей острословием дала оценку своим соперникам."Кампания Фийона дымится. У Макрона ничего, или практически ничего не происходит. Он готов подправить свою программу в любой момент. Он не представляет собой ничего нового на этих выборах. Все истины – старые. А социалист Бенуа Амон – еще даже не начал гонку", — говорит Ле Пен.Рейтинги вот уже несколько недель отдают победу Марин Ле Пен. Скандалы, интриги, расследования, от которых так устали французы, картину не меняют. Второе место у Макрона, третье занимает Фийон.Впереди телевизионные дебаты. Кандидаты запасаются списком слабых мест своих соперников. И списки эти — внушительны. В этих выборах – Ахиллесова пята есть у каждого.