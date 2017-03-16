16.03 11:31 MIGnews.com
Решет Бет прекратила вещание, могут отключить 1-й канал
Работники Израильской Телерадиовещательной Корпорации (IBA) прекратили трансляцию основной израильской радиостанции - Решет Бет.
Работники также угрожают отключить первый телевизионный канал.
Сотрудники IBA говорят, что у них над шеей навис Дамоклов меч, большинству из них грозят увольнения в связи с тем, что в апреле должна начать трансляцию новая корпорация - “Кан”.
Работники обвиняют в происходящем премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра финансов Моше Кахлона и главу Гистадрута Ави Ниссенкорна.
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