16.03 23:28 MIGnews.com

Треть европейцев считают Крым частью России

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Социологический опрос выявил, что многие жители Европы и США считают полуостров Крым частью РФ.По данным Sputnik.Мнения, в том, что Крым принадлежит России, уверены 36% немцев, 34% итальянцев, 26% британцев, 23% американцев и 20% французов.О том, что полуостров не является частью РФ, высказались 41% жителей Германии, 32% граждан Франции, 30% британцев, 26% американцев.Кроме того, не смогли ответить на вопрос о принадлежности Крыма 51% американцев, 48% французов, 44% британцев и 34% итальянцев.Отмечается, что в Германии чаще других европейцев считают Крым российским, как правило, такое мнение высказывает немецкая молодежь от 25 до 34лет. Во Франции, напротив, полуостров считает частью России старшее поколение участников опроса.Социологический опрос был проведен с 16 по 22 февраля. Организатором выступила исследовательская компания TNS Global. Участие приняли 5138 респондентов в возрасте от 16 лет.