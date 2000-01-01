16.03 11:34 MIGnews.com

США призвали КНДР отказаться от ядерных и ракетных программ

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Северную Корею отказаться от своих ядерных и баллистических ракетных программ, заявив, что изолированной нации "нечего бояться" со стороны Соединенных Штатов.Тиллерсон сделал это заявление после встречи со своим японским коллегой в четверг, 16 марта, в Токио, где они обсудили возможные новые подходы к решению проблемы изолированной нации.Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон должен посетить Японию, Южную Корею и Китай в этом месяце, чтобы обсудить Северную Корею в рамках своей первой поездки в регион с тех пор, как он занял свой пост.Поездка Тиллерсона пройдет на фоне того, как Соединенные Штаты и Китай пытаются восстановить отношения после выборов президента Дональда Трампа, а также на фоне повышенной напряженности вокруг Северной Кореи после убийства в Малайзии сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.Госсекретарь Тиллерсон в прошлом месяце призвал Китай сделать все возможное, чтобы смягчить дестабилизирующее поведение Северной Кореи после последней серии испытаний баллистических ракет КНДР.