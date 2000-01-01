Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 16.03 11:34   MIGnews.com

США призвали КНДР отказаться от ядерных и ракетных программ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Северную Корею отказаться от своих ядерных и баллистических ракетных программ, заявив, что изолированной нации "нечего бояться" со стороны Соединенных Штатов.

Тиллерсон сделал это заявление после встречи со своим японским коллегой в четверг, 16 марта, в Токио, где они обсудили возможные новые подходы к решению проблемы изолированной нации.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон должен посетить Японию, Южную Корею и Китай в этом месяце, чтобы обсудить Северную Корею в рамках своей первой поездки в регион с тех пор, как он занял свой пост.

Поездка Тиллерсона пройдет на фоне того, как Соединенные Штаты и Китай пытаются восстановить отношения после выборов президента Дональда Трампа, а также на фоне повышенной напряженности вокруг Северной Кореи после убийства в Малайзии сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Госсекретарь Тиллерсон в прошлом месяце призвал Китай сделать все возможное, чтобы смягчить дестабилизирующее поведение Северной Кореи после последней серии испытаний баллистических ракет КНДР.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:07
Женщина во время теста на вождение впала в кому
11:52
Минюст США против приостановки действия указа Трампа
11:31
Решет Бет прекратила вещание, могут отключить 1-й канал
11:15
Работники Хайфа Химикалим перекрыли шоссе №1
10:56
Британия: Возможны утечки данных на финансовых рынках
10:25
Лапид: "ООН стала сотрудничать с террористами"
10:05
В Индии умерла демобилизованная израильтянка
09:47
Министр Дери в бешенстве: его не пригласили в Китай
09:21
Посол Турции: Региональные амбиции Ирана нужно сдерживать
09:20
США требуют отозвать доклад об "израильском апартеиде"
09:17
Суд на Гавайях приостановил иммиграционный указ Трампа
08:53
Россия направила 150 саперов разминировать Пальмиру
08:32
Израиль: закон о борьбе с порно принят в первом чтении
08:13
Либерман: Беннет за тех, кто хочет превратить Израиль в Иран
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus