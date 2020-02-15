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Хульдаи: постеры против Аббаса подобны пропаганде ISIS 16.02 08:15   MIGnews.com

Хульдаи: постеры против Аббаса подобны пропаганде ISIS

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи распорядился снять появившиеся в городе постеры против палестинского террора.



На постерах изображены глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер ХАМАСа Исмаила Ханийе на коленях и с завязанными глазами. Подпись гласит: Мир заключают только с разгромленным врагом”.

Хульдаи сообщил: “Я отдал распоряжение снять появившиеся в городе постеры на которых изображены изображены глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер ХАМАСа Исмаила Ханийе на коленях и с завязанными глазами, с поднятыми руками, над ними кружат вертолеты - а вокруг сплошное разрушение”.

Мэр возмущен: “Этот постер подстрекает к насилию и напоминает об  ISIS и нацистах, и это не те, на кого мы хотим походить . Есть красные линии даже и в предвыборный период. Унижение другой стороны - не наш путь”.


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