Хульдаи: постеры против Аббаса подобны пропаганде ISIS

16.02 08:15 MIGnews.com

? Provocative advertisements with a scandalous political message appeared widely in #TelAviv, carrying the Hebrew text “שלום עושים רק עם אויבים מובסים”, which means "peace can only be concluded with the defeated”. #DealOfTheCentury #BDS #ApartheidIsrael #PalestineNotForSale pic.twitter.com/mgAX9L6FYp