Хульдаи: постеры против Аббаса подобны пропаганде ISIS

На постерах изображены глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер ХАМАСа Исмаила Ханийе на коленях и с завязанными глазами. Подпись гласит: Мир заключают только с разгромленным врагом”.
Хульдаи сообщил: “Я отдал распоряжение снять появившиеся в городе постеры на которых изображены изображены глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер ХАМАСа Исмаила Ханийе на коленях и с завязанными глазами, с поднятыми руками, над ними кружат вертолеты - а вокруг сплошное разрушение”.
Мэр возмущен: “Этот постер подстрекает к насилию и напоминает об ISIS и нацистах, и это не те, на кого мы хотим походить . Есть красные линии даже и в предвыборный период. Унижение другой стороны - не наш путь”.