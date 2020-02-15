16.02 08:15 MIGnews.com

Хульдаи: постеры против Аббаса подобны пропаганде ISIS

? Provocative advertisements with a scandalous political message appeared widely in #TelAviv, carrying the Hebrew text “שלום עושים רק עם אויבים מובסים”, which means "peace can only be concluded with the defeated”. #DealOfTheCentury #BDS #ApartheidIsrael #PalestineNotForSale pic.twitter.com/mgAX9L6FYp — Dr. Basem Naim (@basemn63) February 15, 2020

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Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи распорядился снять появившиеся в городе постеры против палестинского террора.На постерах изображены глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер ХАМАСа Исмаила Ханийе на коленях и с завязанными глазами. Подпись гласит: Мир заключают только с разгромленным врагом”.Хульдаи сообщил: “Я отдал распоряжение снять появившиеся в городе постеры на которых изображены изображены глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и лидер ХАМАСа Исмаила Ханийе на коленях и с завязанными глазами, с поднятыми руками, над ними кружат вертолеты - а вокруг сплошное разрушение”.Мэр возмущен: “Этот постер подстрекает к насилию и напоминает об ISIS и нацистах, и это не те, на кого мы хотим походить . Есть красные линии даже и в предвыборный период. Унижение другой стороны - не наш путь”.