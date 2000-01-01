Фридман возглавит комитет по аннексии Западного берега
Посол Соединенный Штатов Америки в Израиле Дэвид Фридман возглавит совместный израильско-американский комитет, который обсудит вопрос установления суверенитета на Западном берегу.
О создании соответствующего органа объявил на прошлой неделе президент США Дональд Трамп во время обнародования мирного плана по урегулированию ситуацию на Ближнем Востоке, передает Haaretz.
Цель комитета состоит в том, чтобы "преобразовать концептуальную карту", показанную в плане, в "более детальную и откалиброванную визуализацию, чтобы можно было сразу добиться распознавания".
Кроме Фридмана в число других членов от США войдут главный советник посла по вопросам политики Арье Лайтсон и эксперт Совета национальной безопасности по Израилю Скотт Лейт. Среди участников от Израиля будут министр туризма Ярив Левин и посол Израиля в США Рон Дермер. Что примечательно, в комитет не войдут представителей израильских военных.