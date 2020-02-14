Хизбалла возвела статую Касема Сулеймани на границе Израиля

На обочинах Марун ар-Рас Хизбалла понастроила наблюдательные вышки, с которых люди могут вглядываться вглубь израильской территории.
СМИ “Хизбаллы” с гордостью сообщают о том, что над статуей развевается палестинский флаг и Сулеймани указует на “аль-Кудс”.
Злые языки, однако, утверждают, что статуя наспех вырезана из плотного картона.
В ливанских СМИ также пишут о том, что глава “Хизбаллы”, шейх Насралла якобы посетил могилу Сулеймани в Иране. Насралла дал большое интервью, в котором поведал о деталях своих личных отношений с Сулеймани, которого он “любил как брата”, и о том, как "просил Ангела Смерти забрать мою душу вместо души Сулеймани". Подробнее об этом можно прочитать в материале ”Насралла и Ангел Смерти”.