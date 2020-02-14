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Хизбалла возвела статую Касема Сулеймани на границе Израиля 16.02 07:05   MIGnews.com

Хизбалла возвела статую Касема Сулеймани на границе Израиля

Хизбалла построила статую командующего сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани на границе Израиля.

Статуя поставлена в районе Марун ар-Рас и тычет пальцем в сторону Израиля.



На обочинах Марун ар-Рас Хизбалла понастроила наблюдательные вышки, с которых люди могут вглядываться вглубь израильской территории.

СМИ “Хизбаллы” с гордостью сообщают о том, что над статуей развевается палестинский флаг и Сулеймани указует на “аль-Кудс”.

Злые языки, однако, утверждают, что статуя наспех вырезана из плотного картона.

В ливанских СМИ также пишут о том, что глава “Хизбаллы”, шейх Насралла якобы посетил могилу Сулеймани в Иране. Насралла дал большое интервью, в котором поведал о деталях своих личных отношений с Сулеймани, которого он “любил как брата”, и о том, как "просил Ангела Смерти забрать мою душу вместо души Сулеймани". Подробнее об этом можно прочитать в материале ”Насралла и Ангел Смерти”.


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