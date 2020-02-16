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Боррель: Евросоюз должен перейти к действиям | Фото:17.02 07:10   MIGnews.com

"ЕС должен развить аппетит к силе"

Странам Европы следует развивать готовность действовать, а не только выражать обеспокоенность по поводу международных конфликтов.

Такое заявление на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности сделал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель.

"Европа должна развивать "аппетит" к силе, готовность действовать. Не давать комментарии и не заявлять ежедневно, что мы очень обеспокоены, чрезвычайно обеспокоены. Мы должны быть способны действовать", – сказал Боррель.

Поего словам, Европа сможет продемонстрировать, способна ли действовать, когда состоится встреча глав МИД ЕС. В повестке дня заседания, которое состоится на следующей неделе – конфликт в Сирии, ситуация в Ливии и урегулирование на Ближнем Востоке.

"Мы увидим, способны ли мы рассмотреть альтернативу американскому мирному плану на Ближнем Востоке. Недостаточно говорить, что этот план не сработает. Как сказал Майк Помпео, если кто-то имеет что-то получше, я готов выслушать. Мы должны предложить что-то лучшее", – подчеркнул он.




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