16.02 20:30 MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: МИД против решения Минздрава

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Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало решение Министерства здравоохранения по повод принудительного карантина для всех граждан, которые вернутся из четырех стран Восточной Азии.Чиновник МИД заявил в комментарии Ynet, что новые меры могут нанести дипломатический ущерб.Отметим, что речь идет о карантине для пассажиров, прибывших из Таиланда, Сингапура, Гонконга и Макао. Соответствующая мера была введена 16 февраля, чтобы избежать распространения коронавируса в Израиле.Минздрав предложил помещать путешественников в изоляцию на 14 дней после прибытия в страну.