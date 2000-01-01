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Коронавирус в Израиле: МИД против решения Минздрава | Фото:16.02 20:30   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: МИД против решения Минздрава

Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало решение Министерства здравоохранения по повод принудительного карантина для всех граждан, которые вернутся из четырех стран Восточной Азии.

Чиновник МИД заявил в комментарии Ynet, что новые меры могут нанести дипломатический ущерб.

Отметим, что речь идет о карантине для пассажиров, прибывших из Таиланда, Сингапура, Гонконга и Макао. Соответствующая мера была введена 16 февраля, чтобы избежать распространения коронавируса в Израиле.

Минздрав предложил помещать путешественников в изоляцию на 14 дней после прибытия в страну.


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