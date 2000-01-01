16.02 21:15 MIGnews.com

Рухани: давление США не поможет

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Санкции Соединенных Штатов Америки в отношении Ирана не заставят Тегеран вступить в переговоры по ядерной программе.Такое заявление 16 февраля сделал президент страны Хасан Рухани на пресс-конференции."Они думают, что могут заставить нас сесть за стол переговоров под давлением, но это невозможно. Мы никогда не проявим слабость, и у нас будет право голоса", – сказал он.По словам Рухани, если США вернутся в ядерную сделку, а также снимут санкции, то они смогут вести переговоры в рамках группы "5+1"."До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров не существует. Мы заставим врагов, как и прежде, сесть за стол. В 2015 году именно они попросили провести переговоры", – добавил он.Рухани также отметил, что Тегеран заинтересован в стабильности в ближневосточном регионе.