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Нетаниягу: Израиля превращается в мировую державу | Фото:16.02 22:40   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль превращается в мировую державу

На этой неделе состоится совещание группы израильских специалистов по вопросам разработки программы расширения сотрудничества с Суданом.

Об этом на заседании правительства 16 февраля рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

"Историческое событие произошло после важной встречи, которую я провел с председателем Суверенного совета Судана: на этой неделе состоится совещание группы израильских специалистов по вопросам разработки программы расширения сотрудничества. Об этом я договорился с президентом Судана, конечная цель – достижение нормализации отношений и восстановление дипломатических отношений между Израилем и Суданом. Я поручил Совету национальной безопасности возглавить этот исторический процесс", – сообщил глава правительства.

По его словам, идет процесс нормализации с очень большим количеством арабских и мусульманских стран.

"Вы видите только его часть, верхушку айсберга. Невидимыми остаются многие процессы, которые меняют облик Ближнего Востока и превращают Израиль в региональную и мировую державу. Это результат нашей политики. Мы развиваем силу страны. Заключают союзы и устанавливают отношения с сильными государствами, а Израиль – сильное государство", – добавил он.


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