16.02 16:22 MIGnews.com

Пусть опасения раввина Ицхака Йосефа сбудутся

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Да, да, это тот самый Ицхак Йосеф, главный раввин сефардской общины Израиля, который разбил репатриантов из бывшего Советского Союза в Израиле на две группы: с одной стороны, христиане, отбивающие поклоны в церкви, а с другой, коммунисты-атеисты. И тех, и других, по словам раввина Йосефа, объединяет то, что они не евреи и представляют угрозу для иудаизма и еврейского облика государства Израиль. А да, позабыл еще одно качество, присущее, по его мнению, репатриантам из СССР и, впоследствии, из СНГ – это поголовное пьянство.Кто из русскоязычных журналистов не писал тогда об этом, возмущаясь фальсификацией действительности, расизмом и элементарным хамством раввина, занимающего столь высокий и уважаемый пост? Да это же невероятно, это вызовет бурю, требования наказать человека, обидевшего сотни тысяч людей, прошедших тяжелый путь в борьбе за право на репатриацию на историческую родину и внесших неоценимый вклад в ее развитие и процветание. Но оказалось, что не тут то было, ничего подобного.Руководство партии ШАС во главе с ее лидером Арье Дери и духовным руководителем ШАС раввином Шломо Когеном и вовсе поддержали Ицхака Йосефа в его «праведной борьбе против разрушителей религии». Не остался в стороне в плане солидарности с главным сефардским раввином и ряд представителей ашкеназийского ортодоксального еврейства, такие, как Иаков Лицман, возглавляющий министерство здравоохранения, и главный раввин Кирьят Моцкин Давид Друкман, который раньше приглашал на пасхальные седеры выходцев из СНГ, а потом перестал, потому что пришел к выводу, что им главное напиться.Не прозвучало достаточно категорических осуждений эскапады раввина Йосефа и со стороны других партий, за исключением одной, о которой мы скажем далее. Что касается партии Ликуд и его руководителя Биньямина Нетаниягу, то тут особо удивляться не приходится – слишком крепко завязан «гордиев узел» между Ликудом и ортодоксальными партиями, слишком зависит в плане политическом Нетаниягу от Дери, Лицмана и иже с ними.Что же еще произошло за минувшие месяцы в этом вопросе? Пожалуй, только одно существенное - примерно то же, что мы слышали от главного раввина сефардской общины Израиля, прозвучало из уст ни кого иного, как председателя палестинской автономии Абу Мазена. На заседании Лиги арабских государств он заявил, что Израиль вовсе не еврейское государство, потому что после распада Советского Союза туда, то есть в Израиль, приехало полтора миллиона русских христиан. А что касается свидетельства о еврействе, то его, по словам палестинского руководителя, можно купить за сто рублей (интересно, откуда он так точно знает расценки?). Уж не приценялся ли сам, когда жил в Москве и писал докторат на тему «Секретные связи между нацизмом и сионизмом»?). Досталось от Абу Мазена и евреям из Эфиопии, которые, как он утверждает, в большинстве своем мусульмане, и стоит от них отвернуться, как они принимаются читать исламские молитвы.Поразительная смычка: самый вроде бы правоверный еврей, главный раввин сефардской общины, и заклятый враг Израиля, президент палестинской автономии.Правда, мотивы у них разные. Второй пытается доказать, что государство Израиль не имеет права на существование. Первый боится, что репатрианты станут голосовать не за ту партию. Так пусть же опасения раввина Ицхака Йосефа сбудутся: давайте голосовать «не за ту партию», по мнению раввина Йосефа. То есть за ту единственную партию, которая освободит нас от мракобесия и религиозного диктата, да еще с душком расизма. Это с одной стороны. А с другой, от угрозы со стороны тех, кто не только сомневается в еврейском происхождении выходцев из бывшего Советского Союза, но и ставит своей целью, не больше и не меньше, уничтожение еврейского государства: тех, кто провозглашает главным методом борьбы террор, будь то открыто, как главари ХАМАС, или рядясь при этом в овечьи шкуры миротворцев, как Абу Мазен.Нужно ли указывать название этой «не той» в кавычках и той без кавычек партии?Наверное, в этом нет нужды. Все и так ясно. Но все-таки, для очистки совести: имя ее НДИ – Наш дом Израиль, потому что нет у нас и в смысле страны, и в смысле партии иного дома.На правах рекламыФото: flash90 / Бахрах