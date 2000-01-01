Либерман: Ганц лжет

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман подверг резкой критике лидера партии Кахоль Лаван Бени Ганца.
Либерман дал интервью порталу ynet. Либерману не нравится, что его упоминают в качестве очевидного партнера Ганц - и на одном дыхании с Амиром Перецем. Либерман заявил, что он - “ни у кого ни в кармане”, и что “Ганц продает государство харедим”.
Либерман заявил: “Ганц лжет в лоб. Все его заявления и сообщения о координации направлены только на одно - отвлечь на себя электорат НДИ. На практике он работает над созданием коалиции с ультра-ортодксами и Объединенным Арабским Списком”.
Либерман заявил, что Кахоль Лаван надеется разрушить правый блок с помощью конкретных предложений харедим: "На столе ШАСа и Яадут А-Тора лежат предложения. Это далеко идущие предложения, которые обещают ортодоксам не меньше, чем Ликуд”.
Либерман провозгласил: "НДИ предотвращает ту ситуацию, в которой Ганц обманывает публику и продает ее торговцам-харедим”.
Либерман атаковал Ганца через после того, как заявил, что “готов сидеть рядом с Амиром Перецем в правительстве Нетаниягу” и напомнил о том, что Орли Леви-Абукасис “выросла в доме НДИ”.
В ответ на обвинения Либермана Кахоль Лаван распространило заявление, в котором говорится: “Кахоль Лаван сформирует либеральное, сионистское и широкое правительство, которое изменит приоритеты. Любой, кто ждет изменений должен проголосовать за Кахоль Лаван - и предотвратить четвертые выборы”.