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Либерман: Ганц лжет 16.02 13:23   MIGnews.com

Либерман: Ганц лжет

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман подверг резкой критике лидера партии Кахоль Лаван Бени Ганца.

Либерман дал интервью порталу ynet. Либерману не нравится, что его упоминают в качестве очевидного партнера Ганц - и на одном дыхании с Амиром Перецем. Либерман заявил, что он - “ни у кого ни в кармане”, и что “Ганц продает государство харедим”.

Либерман заявил: “Ганц лжет в лоб. Все его заявления и сообщения о координации направлены только на одно - отвлечь на себя электорат НДИ. На практике он работает над созданием коалиции с ультра-ортодксами и Объединенным Арабским Списком”.

Либерман заявил, что Кахоль Лаван надеется разрушить правый блок с помощью конкретных предложений харедим: "На столе ШАСа и Яадут А-Тора лежат предложения. Это далеко идущие предложения, которые обещают ортодоксам не меньше, чем Ликуд”.

Либерман провозгласил: "НДИ предотвращает ту ситуацию, в которой Ганц обманывает публику и продает ее торговцам-харедим”.

Либерман атаковал Ганца через после того, как заявил, что “готов сидеть рядом с Амиром Перецем в правительстве Нетаниягу” и напомнил о том, что Орли Леви-Абукасис “выросла в доме НДИ”.

В ответ на обвинения Либермана Кахоль Лаван распространило заявление, в котором говорится: “Кахоль Лаван сформирует либеральное, сионистское и широкое правительство, которое изменит приоритеты. Любой, кто ждет изменений должен проголосовать за Кахоль Лаван - и предотвратить четвертые выборы”.


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