16.02 13:23 MIGnews.com

Либерман: Ганц лжет

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер партии НДИ Авигдор Либерман подверг резкой критике лидера партии Кахоль Лаван Бени Ганца.Либерман дал интервью порталу ynet. Либерману не нравится, что его упоминают в качестве очевидного партнера Ганц - и на одном дыхании с Амиром Перецем. Либерман заявил, что он - “ни у кого ни в кармане”, и что “Ганц продает государство харедим”.Либерман заявил: “Ганц лжет в лоб. Все его заявления и сообщения о координации направлены только на одно - отвлечь на себя электорат НДИ. На практике он работает над созданием коалиции с ультра-ортодксами и Объединенным Арабским Списком”.Либерман заявил, что Кахоль Лаван надеется разрушить правый блок с помощью конкретных предложений харедим: "На столе ШАСа и Яадут А-Тора лежат предложения. Это далеко идущие предложения, которые обещают ортодоксам не меньше, чем Ликуд”.Либерман провозгласил: "НДИ предотвращает ту ситуацию, в которой Ганц обманывает публику и продает ее торговцам-харедим”.Либерман атаковал Ганца через после того, как заявил, что “готов сидеть рядом с Амиром Перецем в правительстве Нетаниягу” и напомнил о том, что Орли Леви-Абукасис “выросла в доме НДИ”.В ответ на обвинения Либермана Кахоль Лаван распространило заявление, в котором говорится: “Кахоль Лаван сформирует либеральное, сионистское и широкое правительство, которое изменит приоритеты. Любой, кто ждет изменений должен проголосовать за Кахоль Лаван - и предотвратить четвертые выборы”.