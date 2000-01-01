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Нетаниягу: МУС – политический инструмент против Израиля | Фото:16.02 14:20   MIGnews.com

Нетаниягу: МУС – политический инструмент против Израиля

Израиль имеет много друзей для борьбы с попытками Международного уголовного суда превратить существование государства в военное преступление.

Такое заявление сделал 16 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу на открытии заседания, передает The Jerusalem Post.

Он поблагодарил шесть государств, которые обратились к МУС с просьбой выступить в качестве amicus curiae на стороне Израиля.

"Международный суд в Гааге превратился в политический инструмент против Израиля. В настоящее время он пытается превратить факт нашего существования в военное преступление. Мы боремся с этим, и я должен сказать, что на нашей стороне много друзей", – сказал премьер-министр.

Нетаниягу поблагодарил Германию, Австралию, Австрию, Бразилию, Чехию, Венгрию и Уганду за поддержку позиции США, согласно которой МУС не имеет полномочий преследовать Израиль.

"Они пытаются предотвратить уродливую политизацию Международного суда, но, к сожалению, она уже есть. Поддержка со стороны многих стран должна поощрять всех друзей Израиля по всему миру и всех граждан Израиля", – добавил он.

Пятница, 14 февраля, была крайним сроком для стран и организаций, чтобы подать петицию со своей позицией в Международный суд. Часть судебного решения будет посвящена рассмотрению вопроса о том, можно ли Палестинскую автономию на законных основаниях считать государством.


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