Нетаниягу: МУС – политический инструмент против Израиля
Израиль имеет много друзей для борьбы с попытками Международного уголовного суда превратить существование государства в военное преступление.
Такое заявление сделал 16 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу на открытии заседания, передает The Jerusalem Post.
Он поблагодарил шесть государств, которые обратились к МУС с просьбой выступить в качестве amicus curiae на стороне Израиля.
"Международный суд в Гааге превратился в политический инструмент против Израиля. В настоящее время он пытается превратить факт нашего существования в военное преступление. Мы боремся с этим, и я должен сказать, что на нашей стороне много друзей", – сказал премьер-министр.
Нетаниягу поблагодарил Германию, Австралию, Австрию, Бразилию, Чехию, Венгрию и Уганду за поддержку позиции США, согласно которой МУС не имеет полномочий преследовать Израиль.
"Они пытаются предотвратить уродливую политизацию Международного суда, но, к сожалению, она уже есть. Поддержка со стороны многих стран должна поощрять всех друзей Израиля по всему миру и всех граждан Израиля", – добавил он.
Пятница, 14 февраля, была крайним сроком для стран и организаций, чтобы подать петицию со своей позицией в Международный суд. Часть судебного решения будет посвящена рассмотрению вопроса о том, можно ли Палестинскую автономию на законных основаниях считать государством.