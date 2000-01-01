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Звезда ТВ: действия ХАМАСа против солдат - легитимны 16.02 13:01   MIGnews.com

Звезда ТВ: действия ХАМАСа против солдат - легитимны

Дан Шилон, один из основателей израильского телевидения, редактор и ведущий легендарной программы Мабат “разъяснил” пользователям фейсбук отличия между террором и войной.

Шилон написал: “Когда ХАМАС обстреливает дома гражданских, когда палестинцы нападают с ножами на безоружных, когда подрывают бомбы в жилых кварталах это - терроризм. Низкий, мерзкий , болезненный терроризм. Когда ХАМАС или любая другая организация наносит удар по военным, по командирам, солдатам, людям в форме. Это не террор. Это - война. Болезненная. Грязная отвратительная , но легитимная. Это - война против врага, с солдатами, офицерами и лидерами, это война которую иногда ведут индивиды. Не терроризм, но война. Война, которую как и терроризм необходимо победить”.


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