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Саудовская Аравия: нормализация с Израилем при одном условии | Фото:16.02 13:23   MIGnews.com

Саудовская Аравия: нормализация с Израилем при одном условии

Саудовская Аравия пойдет на улучшение отношений с Израилем только после подписания мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в комментарии Maariv.

По его словам, мирное соглашение должно соответствовать условиям Палестинской автономии. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о переговорах Израиля, США, Египта и Саудовской Аравии о возможном саммите в Каире, на котором могут встретиться премьер-министр Биньямин Нетаниягу и наследный принц Мохаммад бин Салман.

Тем не менее глава МИД Саудовской Аравии опроверг такую информацию: "Между Саудовской Аравией и Израилем не запланировано никаких встреч. Политика Саудовской Аравии была очень четкой с самого начала этого конфликта. Отношения между Саудовской Аравией и Израилем отсутствуют, и Королевство твердо поддерживает "Палестину", – отметил он.


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