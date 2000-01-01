Саудовская Аравия: нормализация с Израилем при одном условии
Саудовская Аравия пойдет на улучшение отношений с Израилем только после подписания мирного соглашения.
Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в комментарии Maariv.
По его словам, мирное соглашение должно соответствовать условиям Палестинской автономии. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о переговорах Израиля, США, Египта и Саудовской Аравии о возможном саммите в Каире, на котором могут встретиться премьер-министр Биньямин Нетаниягу и наследный принц Мохаммад бин Салман.
Тем не менее глава МИД Саудовской Аравии опроверг такую информацию: "Между Саудовской Аравией и Израилем не запланировано никаких встреч. Политика Саудовской Аравии была очень четкой с самого начала этого конфликта. Отношения между Саудовской Аравией и Израилем отсутствуют, и Королевство твердо поддерживает "Палестину", – отметил он.