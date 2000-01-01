16.02 12:20 MIGnews.com

Кальман Либескинд отказался от эфира пока не вернут Сегаля

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Известный израильский журналист Кальман Либескинд заявил, что до тех пор, пока корпорация КАН не вернет в эфир его партнера по шоу “Кальман и Арэль” Арэля Сегаля, он отказывается участвовать в работе телеканала.Либескинд сообщил: Когда я увидел заявление КАН об отстранении Сегаля от эфира я вспомнил первые дни после рождения корпорации. Меня пригласили в комиссию, писавшую эти самые “стандарты этики”, на основании которых отстранили Сегаля. На первых же слушаниях я заявил о том, что выступаю против подобных стандартов и вместо них предложил ограничиться короткой фразой, требующей от журналиста КАН сохранять честность. Чтобы проиллюстрировать суть того, о чем я говорю, я процитировал членам комиссии этические стандарты управления телерадиовещания, в которых говорится об ограничениях на выражение журналистами личного мнения - и о которых никто даже не упоминает. Я также процитировал инструкции второго канала, запрещающие репортерам выражать свое собственное мнение. Эти инструкции превращают популяцию студий второго и десятого канала в сборище преступников - но никому дела нет до этого. Я сказал это и вышел из состава комиссии. Я всегда подозревал, что стандарты этики - оружие администрации, которое до поры до времени держат в ящике стола. И когда они захотят - они им пользуются. Теперь давайте поговорим о песне Арэля Сегаля, Инона Мигаля и Шимона Риклина “Славь Иерусалим”. Я хочу сказать совершенно ясно: "Мне она не нравится. Я бы не принимал в таком участия, и если бы мы жили в нормальной реальности, у меня не было бы ничего против порожденных ею разбирательств. Но мы не живем в нормальной реальности, с нормальной, сбалансированной и равной для всех прессой. Стандарты этики прессы не применяются ко всем единообразно.Корпорация КАН, как и все другие СМИ, наполнена журналистами, занимающимися ежедневной пропагандой. Если есть отличие между ними и Сегалем, то это отличие - в пользу Сегаля. Потому что Сегаль говорит все прямо и в лоб. Он говорит: "Я бибист, я ликудник, я голосую за Ликуд. Я убежден в том, что Нетаниягу - великий лидер, и я говорю это с любой сцены”. Потому что он честен и он не играет в игры. И поэтому я предпочитаю его тем, кто маячит в новостных выпусках КАН и обливает Нетаниягу всем чем можно и нельзя, но при этом предстает перед зрителями свеженьким и чистеньким “нашим комментатором КАН”. Я предпочитаю Сегаля, который играет открыто тем, кто использует эфир для продвижения собственных политических взглядов под маской “государственности” которой не существует и никогда не существовало. Они и им подобные - ежедневная реальность на телевидении. И менеджмент корпорации живет с ними в мире и согласии”.