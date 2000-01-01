В материале помощника главного редактора Халида Ташканди утверждается, что Хадж Амина аль-Хуссейни, который был назначен муфтием Иерусалима, был связующим звеном для управления вербовкой арабских боевиков в нацистскую армию.
"Хуссейни, который был представителем "Братьев-мусульман" в Палестине, вместе со своим другом и лидером Хасаном аль-Банной, основателем "Братьев-мусульман", внес вклад в набор в армию братства египтян и арабов из детских домов и бедных сельских районов, собранных работать под нацистской армией во главе с Адольфом Гитлером", – сказано в статье.
Уточняется, что число арабов, завербованных Хуссейни и "Братьями-мусульманами", оценивалось в 55 тысяч, включая 15 тысяч египтян. По словам редактора, нацисты интересовались исламом по ряду причин.
"С одной стороны, нацисты знали, что притеснение мусульман в ряде исламских районов, находящихся под оккупацией и колониальными державами, будет способствовать их вербовке. С другой стороны, нацисты видели в мусульманах жестоких бойцов, готовых пожертвовать своей жизнью ради своей веры", – добавили в статье.
Ташканди отметил, что нацисты начали кампанию, которая пропагандировала нацизм как защиту ислама, в 1941 году, "а лидеры нацистской армии распространяли брошюры об исламе среди немецких солдат".
По словам редактора, заявления и взгляды Гитлера показывают, что он был заинтересован в сближении с исламским миром для своих политических и военных целей, главной из которых было противостояние мусульман с врагами фюрера.
Глава форума палестинских исследований в Тель-Авивском университете Майкл Мильштейн после публикации статьи заявил, что "суровый материал в саудовской газете отражает глубокую политическую и идеологическую напряженность между Саудовской Аравией и ХАМАСом". Он добавил, что саудиты "очень злы" на террористическую организацию из-за ее прочных связей с Ираном.
Отметим, что в 2014 году Саудовская Аравия официально объявила "Братьев-мусульман" террористической организацией и запретила организацию в королевстве. Отношения между Саудией и ХАМАСом были напряженными в последние несколько лет. В прошлом году палестинская террористическая организация обвинил власти Саудовской Аравии в аресте нескольких видных деятелей и членов королевства.