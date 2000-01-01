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Либерман подал петицию в БАГАЦ против главного раввина 16.02 10:29   MIGnews.com

Либерман подал петицию в БАГАЦ против главного раввина

Лидер Партии НДИ Авигдор Либерман подал в БАГАЦ петицию против главного сефардского раввина Израиля Ицхак Йосефа.

Либерман требует, чтобы министр юстиции Амир Охана явился пред БАГАЦем и объяснил те причины, по которым главному раввину не предъявлено требование предстать перед дисциплинарным судом в связи с высказываниями раввина относительно выходцев из бывшего Советского Союза.

Либерман также требует объяснить, почему комиссия дайяним не обсудила отстранение от должности главного раввина Ицхака Йосефа.


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