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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:16.02 06:20   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Иран готов вернуться к ядерной сделке – при условии Министр иностранных дел Ирана заявил, что они готовы вернуться к соглашению по ядерной программе 2015 года, если Европа обеспечит "значимые" экономические выгоды.

Кампания "Ликуда": арабские депутаты – бездельники Предвыборная кампания партии "Ликуд" на арабском языке изображает арабских депутатов как бездельников и тунеядцев, утверждая, что партия сделала гораздо больше для арабской общественности в Израиле.ъ

Ученые назвали источник и разносчик коронавируса В Министерстве науки и техники Китая обнаружили наоиболее вероятный источник и разносчик смертельного коронавируса. Им оказались летучие мыши.

Зариф: Трамп поставил Ближний Восток на грань войны Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поставил Ближний Восток на грань войны, приняв решение ликвидировать экс-главаря так называемой бригады "аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.

Атака Израиля в Сирии: убиты два иранских генерала Газета A-Sharq Al-Awsat сообщает, что в результате израильской атаки в Сирии два дня назад погибли четыре иранских военнослужащих.


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