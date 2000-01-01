Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Кампания "Ликуда": арабские депутаты – бездельники Предвыборная кампания партии "Ликуд" на арабском языке изображает арабских депутатов как бездельников и тунеядцев, утверждая, что партия сделала гораздо больше для арабской общественности в Израиле.ъ
Зариф: Трамп поставил Ближний Восток на грань войны Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поставил Ближний Восток на грань войны, приняв решение ликвидировать экс-главаря так называемой бригады "аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани.