В России ответили на обвинение Эрдогана по Ливии

Российская Федерация опровергает заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что руководит войной в Ливии.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, передает ТАСС.
В частности, по его словам, обвинения Эрдогана не соответствуют реальному положению дел в Ливии.
"Это не соответствует действительному положению дел, не знаю, откуда он это взял", — ответил дипломат.
Напомним, президент Турции заявил, что в Ливии воюют бойцы российской частной военной компании "Вагнера", которыми руководят на самом высоком уровне.
По словам Эрдогана, ему на глаза попалась фотография, где в одном помещении запечатлены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и человек, которого турецкий лидер назвал руководителем ЧВК.