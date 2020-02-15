16.02 04:25 MIGnews.com
На Иран подадут в суд за самолет МАУ при одном условии
Страны, граждане которых погибли в сбитом иранской ракетой авиалайнере "Международных авиалиний Украины", оставляют за собой право обратиться в международные институты.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Мюнхене, передает "Европейская правда
".
"Мы не планируем ждать долго. Мы говорим о неделях и месяцах, а не о годах", – пояснил он, имея в виду, что Украина ожидает относительно быстрых действий от Тегерана.
По словам Пристайко, в случае их отсутствия, пострадавшие страны могут подать иск в международные суды.
"Мы оставляем за собой право задействовать международные правовые инструменты, но пока мы надеемся на действия Ирана", – подчеркнул глава украинского МИД.
Тем временем министр иностранных дел Канады Франсуа Шампань подтвердил, что международное сообщество считает Иран обязанным сделать все, что от него требуют.
"Если вы признали свою ответственность (по сбитию самолета), то это приводит к последствиям", – добавил он.
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