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Заключенным-хамасовцам запретили свидания с родственниками 16.02 09:29   MIGnews.com

Заключенным-хамасовцам запретили свидания с родственниками

Правительство Израиля запретило свидания заключенным членам ХАМАСа с родственниками, которые проживают в Газе. Решение было принято по ходатайству семьи Голдин в БАГАЦ, отмечает Аруц Шева.

Таким образом, власти намерены оказать давление на лидеров ХАМАСа с целью вернуть тела погибших солдат ЦАХАЛа во время операции "Нерушимая Скала" в Газе в 2014 году.

Речь идет о военных Адаре Гольдине и Ороне Шауле, которые пали в бою 4 года назад, и чьи останки до сих пор удерживаются боевиками ХАМАСа в Газе.

На протяжении этих лет семьи погибших солдат пытаются вернуть тела своих сыновей домой.

В ходатайстве Симчи Гольдина говорится: "Пришло время разъяснить ХАМАСу и его активистам, что времена лечения в Израиле закончились, а теперь и до возвращения тел погибших в Газе солдат, лечение будет проводиться в Катаре, Турции, Египте и Иордании".
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