16.02 10:58 MIGnews.com

Белый дом: NotPetya - дело кремлевской руки

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В Вашингтоне обвинили Россию в организации кибератак на ряд западных стран и Азию с использованием вируса NotPetya. Об этом сообщает ТАСС."В июне 2017 года российские военные запустили самую разрушительную и ущербную кибератаку в истории. Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру и привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах", - приводит информационное агентство слова из обнародованного заявления пресс-службы Белого дома.В администрации президента США считают, что такие недружественные действия связаны с многочисленными попытками дестабилизировать ситуацию в Украине."Это также была безрассудная и неизбирательная кибератака, которая повлечет за собой международные последствия", - добавила пресс-служба.Напомним, 27 июня 2017 года вирусная программа атаковали десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в Украине и РФ, а затем распространилась по всему миру. NotPetya блокировал все данные и требовал от пользователей зараженного компьютера выкуп, если тот хочет снова получить к нему доступ. Для разблокировки информации, хранящейся на компьютере вымогатели просили 300 долларов в биткоинах.Ранее в Кремле ранее категорически отвергли обвинения в свой адрес по данному вопросу, назвав их беспочвенными."Это не что иное, как продолжение не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.