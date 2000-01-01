16.02 08:51 MIGnews.com

Нетаниягу вылетел в Германию

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетел в Германию, где примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности.Перед вылетом глава правительства заявил:"Хочу выразить свои искренние соболезнования родным и близким школьников и учителей, ставших жертвами ужасающей резни во Флориде. От имени всего израильского народа я говорю семьям погибших и американскому народу, что наши сердца с ними.Я отправляюсь на самую важную в мире конференцию в сфере безопасности - на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Там я представлю доказательства участия Ирана в недавних событиях на северной границе, и вновь подчеркну нашу решимость защищать себя от любой угрозы без каких-либо ограничений".Премьер-министр ответил также на вопросы представителей СМИ.Журналист: "Вы едете на конференцию по безопасности, где собираетесь представить иранскую проблему, но вот Роухани прибывает в Индию"."То, что Индия имеет отношения с Ираном или с палестинцами, это не ново. Перемены заключаются в том, что у Индии очень тесные отношения с Израилем. Мы привели к этому, мы это развиваем и я продолжу это развивать", - добавил Нетаниягу.Журналист: "Что вы можете сказать о рекомендациях?"Глава правительства ответил: "Прежде всего, хочу сказать, что мы с супругой очень взволнованы сочувствием, теплом, поддержкой, которую выражают многие граждане Израиля. Я продолжу служить им, нашей стране со всей ответственностью, решимостью и уверенностью, потому что я убеждён, что истина всегда побеждает".