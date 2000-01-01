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ХАМАС осудил санкции США в отношении группировки 16.02 08:31   MIGnews.com

ХАМАС осудил санкции США в отношении группировки

Лидеры ХАМАСа осудили новый закон о санкциях против террористической группировки. В четверг, 15 февраля, палата представителей Конгресса США единогласно утвердила новый закон о санкциях.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

ХАМАС обвинили в использовании мирного населения Газы в качестве живого щита. В законе отмечается, что "использование гражданских лиц в качестве живого щита нарушает как права человека, так и международное и гуманитарное право".

Кроме того, Госдеп потребовал от главы Белого дома запретить любые финансовые операции и въезд на территорию США физическим и юридическим лицам, являющимся членами или действующими по поручению ХАМАСа.

Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум заявил, что законопроект был принят в поддержку "израильской риторики" [в отношении ситуации в Газе].
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