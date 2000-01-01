16.02 19:53 MIGnews.com

Министр иностранных дел Омана в Аль-Аксе

صحيفة عبرية : سلطنة عمان وإسرائيل لا تربطهما علاقات دبلوماسية، حيث أن مثل هذه الزيارات تتطلب في العادة، تنسيقا مسبقا مع السلطات الإسرائيلية، وهذا لم يحدث" في زيارة معالي يوسف بن علوي لفلسطين حيث جرى التنسيق مباشرة مع الحكومة الفلسطينية. pic.twitter.com/f0X1E1Oze3 — واجهة عُمان الاخبارية🇴🇲 (@OMAN_NT) 16 февраля 2018 г.

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Министр иностранных дел Омана Юсуф бин Алави визит в мечеть Аль-Акса, заявив, что для достижения стабильности и развития в регионе необходимо создание палестинского государства.Стоит отметить как редкость, с которой столь высокопоставленные арабские сановники посещают третью по важности святыню мусульманского мира, так и то, что все такие посещения должны быть скоординированы с Израилем. Особенно учитывая тот факт, что в 2000 году Оман разорвал дипломатические отношения с Еврейским государством.Как сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на директора Управления Вакфа Аззама аль-Хатиба, визит состоялся 15 февраля. Он может быть расшифрован как знак поддержки претензий палестинцев на Восточный Иерусалим.Израильские чиновники визит главы оманского МИДа не комментируют, однако остается фактом, что для того, чтобы попасть к Аль-Аксе, бин Алави должен был пересечь израильский КПП."Мы должны поощрять арабов посещать Палестину, потому что, как я уже сказал, услышать – это не то же самое, что видеть. Теперь им необходимо увидеть палестинцев. Невозможно достичь того, чего хочет мир – стабильности и развития, а также формирования культуры толерантности без создания Палестинского государства", - заявил он после встречи с Махмудом Аббасом.