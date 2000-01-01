Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Министр иностранных дел Омана в Аль-Аксе | Фото: Chatham House/Flickr16.02 19:53   MIGnews.com

Министр иностранных дел Омана в Аль-Аксе

Министр иностранных дел Омана Юсуф бин Алави визит в мечеть Аль-Акса, заявив, что для достижения стабильности и развития в регионе необходимо создание палестинского государства.

Стоит отметить как редкость, с которой столь высокопоставленные арабские сановники посещают третью по важности святыню мусульманского мира, так и то, что все такие посещения должны быть скоординированы с Израилем. Особенно учитывая тот факт, что в 2000 году Оман разорвал дипломатические отношения с Еврейским государством.



Как сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на директора Управления Вакфа Аззама аль-Хатиба, визит состоялся 15 февраля. Он может быть расшифрован как знак поддержки претензий палестинцев на Восточный Иерусалим.

Израильские чиновники визит главы оманского МИДа не комментируют, однако остается фактом, что для того, чтобы попасть к Аль-Аксе, бин Алави должен был пересечь израильский КПП.

"Мы должны поощрять арабов посещать Палестину, потому что, как я уже сказал, услышать – это не то же самое, что видеть. Теперь им необходимо увидеть палестинцев. Невозможно достичь того, чего хочет мир – стабильности и развития, а также формирования культуры толерантности без создания Палестинского государства", - заявил он после встречи с Махмудом Аббасом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:07
Ким Чен Ын почтил память отца в мавзолее в Пхеньяне
22:16
Дженнифер Энистон разводится с мужем
21:58
ООН вступилась за Сороса против Венгрии
19:59
Генсек ООН: США готовы к диалогу с КНДР
19:19
Израильтянин купил треть мадридского футбольного клуба
19:01
Насралла назвал сбитый F-16 "великим военным достижением"
18:22
Скандальный раввин призвал "искоренять геев, как СПИД"
18:09
Главы МИД России и Египта обсудили ближневосточный конфликт
17:50
Ливан отвергает план США о демаркации границы с Израилем
17:25
Известна дата огласки итогов по крушению Ан-148
17:12
Нетаниягу предупредил, что Израиль никогда не вернет Голаны
16:52
Фигурист-репатриант принес Израилю серебро на льду
16:17
Либерман навестил бывшего однопартийца в тюрьме
15:07
Австралийская разведка: NotPetya создали российские хакеры
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus