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16.02 19:59   MIGnews.com

Генсек ООН: США готовы к диалогу с КНДР

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил о том, Соединённые Штататы готовы к проведению с Северной Кореей продуктивного и эффективного диалога, который в последствии может привести к денуклеаризации Корейского полуострова.

Такое заявление он Гутерриша прозвучало в пятницу, 16 февраля, в ходе его выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Генеральный секретарь ООН также призвал страны оказывать давление на КНДР и прилагать усилия для того, чтобы добиться урегулирования конфликта на Корейском полуострове.

Напомним, конфликт обострился после того, как Пхеньян в ноябре 2017 года провёл очередные ракетные испытания.

Гутерриш также отметил, что в последнее время отношения между Северной Кореей и Южной Кореей стали налаживаться. Такой вывод можно сделать исходя из того, что атлеты обеих стран вместе принимают участие в Олимпийских играх.

Тем не менее, он добавил, что потепления между Пхеньяном и Сеулом не может быть достаточно для денуклеаризации Корейского полуострова.
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