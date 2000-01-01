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Генсек ООН: проблема кибератак - одна из наиболее актуальных 17.02 03:00   MIGnews.com

Генсек ООН: проблема кибератак - одна из наиболее актуальных

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил о том, что международному сообществу стоит обратить своё внимание на проблему угроз в киберпространстве. Он также заявил о том, что с его точки зрения, наиболее удобной площадкой для обсуждения может стать именно ООН.

"Сегодня очевидно, что в киберпространстве прямо или под прикрытием ведутся кибервойны... Мы не имели возможности обсудить, применимы ли к кибервойне положения Женевской конвенции. Настало время для того, чтобы обсудить международные юридические рамки для кибервойн", - убеждён Гутерриш.

Он также отметил, что данная проблема требует немедленного вмешательства.

"Только в многостороннем формате можно найти пути решения этой проблемы... Я считаю необходимым собрать представителей правительств, промышленности, научных кругов, гражданского общества, чтобы сформулировать хотя бы самые общие предложения и выработать эффективные инструменты", - добавил он.

С точки зрения Гутерриша, Организация Объединённых Наций "может быть той площадкой, на которой различные участники могли бы высказать свои соображения по вопросам обеспечения кибербезопасности".
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