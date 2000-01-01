16.02 18:09 MIGnews.com

Главы МИД России и Египта обсудили ближневосточный конфликт

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему конфликта в ближневосточном регионе и способов его урегулирования с главой МИД Египта Самехом Шукри. Данная информация появилась в СМИ в пятницу, 16 февраля."Предлагаю посмотреть, что можно обсудить сегодня в развитие договоренностей между нашими президентами, двустороннюю тематику и ситуацию в регионе... Ценим то, что делает Египет для урегулирования палестинской проблемы, для того чтобы помочь сирийскому урегулированию. Я уже выражал благодарность и за участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи... Можем обсудить, как продвинуться по этим вопросам, а также [обсудить] Ливию", - добавил министр.Министр иностранных дел Египта также отметил, что проведение подобного рода встреч имеет большое значение. Шукри также выразил соболезнования семьям жертв крушения самолёта Ан-148, которое произошло в воскресенье, 11 февраля. В результате трагедии погиб 71 человек.