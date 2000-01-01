16.02 16:17 MIGnews.com

Либерман навестил бывшего однопартийца в тюрьме

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Министр обороны Авигдор Либерман посетил в тюрьме Хермон своего бывшего соратника по партии, а ныне заключенного экс-министра Стаса Мисежникова. Из соображений безопасности визит состоялся в среду, 16 февраля, отдельно от других заключенных, передает Ynet.Лидер НДИ прибыл к тюрьме в 16:00. Встреча длилась около часа в отдельной комнате для свиданий, отличной от той, которая предназначена для остальных осужденных.Отметим, что тюрьма Хермон – это терапевтическое, реабилитационное пенитенциарное заведение, где отбывают наказание другие известные заключенные из мира политики и искусства. Одним из ее преимуществ является то, что заключенным предоставляется возможность свободного передвижения в течение дня без тщательного наблюдения со стороны надзирателей.Стоит напомнить, что свое наказание бывший министр туризма Израиля Стас Мисежников в декабре прошлого года, будучи признанным виновным в мошенничестве и нарушении общественного доверия. Помимо шести месяцев за решеткой, суд приговорил его к штрафу в размере 70 тысяч шекелей.