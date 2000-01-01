17.02 01:22 MIGnews.com
ЕС сохранит "жёсткий санкционный режим" в отношении КНДР
Европейский союз намерен придерживаться "жёсткого санкционного режима" в отношении Северной Кореи. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"У нас есть жёсткий санкционный режим, и это будет продолжено", — цитирует ТАСС слова дипломата.
Ранее Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу в Кувейте, в ходе которой обсудили ситуацию с КНДР.
В прошлом месяце Евросоюз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи.
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