17.02 01:22 MIGnews.com

ЕС сохранит "жёсткий санкционный режим" в отношении КНДР

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Европейский союз намерен придерживаться "жёсткого санкционного режима" в отношении Северной Кореи. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини."У нас есть жёсткий санкционный режим, и это будет продолжено", — цитирует ТАСС слова дипломата.Ранее Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу в Кувейте, в ходе которой обсудили ситуацию с КНДР.В прошлом месяце Евросоюз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи.