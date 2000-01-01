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flickr/Bert Kaufmann 16.02 14:30   MIGnews.com

Нидерланды признали геноцид армян

Палата представителей парламента Нидерландов приняла резолюцию о признании геноцида армян. Об этом сообщает NLTimes в пятницу, 16 февраля.

Одновременно был принят и второй документ, отмечает издание.

Согласно ему, памятные мероприятия в апреле этого года посвященные геноциду армян, должен будет посетить один из министров или госсекретарей Нидерландов.

Автор обеих резолюций — депутат палаты представителей, член ортодоксально-протестантской партии "Христианский союз" Йоэль Фордевинд.

Резолюции были одобрены четырьмя фракциями правящей коалиции.

До сегодняшнего дня власти Нидерландов никогда официально не признавали геноцид армян.

"Мы не можем отрицать историю из страха перед санкциями. В конце концов, наша страна — столица международного права, так что мы не должны бояться поступать правильно", — резюмировал Фордевинд.
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