16.02 14:30 MIGnews.com

Нидерланды признали геноцид армян

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Палата представителей парламента Нидерландов приняла резолюцию о признании геноцида армян. Об этом сообщает NLTimes в пятницу, 16 февраля.Одновременно был принят и второй документ, отмечает издание.Согласно ему, памятные мероприятия в апреле этого года посвященные геноциду армян, должен будет посетить один из министров или госсекретарей Нидерландов.Автор обеих резолюций — депутат палаты представителей, член ортодоксально-протестантской партии "Христианский союз" Йоэль Фордевинд.Резолюции были одобрены четырьмя фракциями правящей коалиции.До сегодняшнего дня власти Нидерландов никогда официально не признавали геноцид армян."Мы не можем отрицать историю из страха перед санкциями. В конце концов, наша страна — столица международного права, так что мы не должны бояться поступать правильно", — резюмировал Фордевинд.